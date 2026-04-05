В Ульяновской области пешеход погиб под колесами «Газели»

В Ульяновской области в субботу вечером на автотрассе под колесами «Газели» погиб пешеход, сообщила в воскресенье, 5 апреля, Госавтоинспекция Ульяновской области.

По данным ведомства, в субботу около 20:35 на 177-м км автомобильной дороги Цивильск — Ульяновск автомобиль «Газель» сбил пешехода, находившегося на проезжей части, после чего врезался в автомобиль «Лада Гранта», стоявший на правой обочине.

По данным ГАИ, сбитый пешеход от полученных травм скончался в больнице. Причины и виновников ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Андрей Васильев