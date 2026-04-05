«Хезболла» заявила об ударе по военному кораблю Израиля у берегов Ливана

Ливанская группировка «Хезболла» заявила о нанесении удара крылатой ракетой по военному кораблю ВМС Израиля у берегов Ливана. Это первое подобное заявление группировки с начала возобновления боевых действий на Ближнем Востоке, отмечает AFP.

В заявлении «Хезболлы» утверждается, что корабль был атакован в 68 морских милях от ливанского побережья. Утверждается, что корабль собирался атаковать территорию Ливана. Представители израильской армии на запрос AFP заявили, что им об атаке на корабль «ничего не известно». Агентство указывает, что израильские военные корабли неоднократно за последнее время привлекались к нанесению ударов по территории Ливана.