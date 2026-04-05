Москве предсказали метель на следующей неделе

В Москве 9 и 10 апреля пройдут метели, а скорость ветра достигнет 15 м/с. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Самыми холодными, снежными, ветреными и “скользкими”» будут четверг и пятница, когда в тылу циклона порывы промозглого северного ветра в сопровождении метели при видимости до 1-4 км по скорости достигнут штормовых 15 м/с, из-за чего в ощущениях будет казаться, что вернулась зима и на улице как будто 5…8 градусов мороза!»,— написал Евгений Тишковец. В ночь на 10 апреля местами может пройти ледяной дождь, отметил он.

Евгений Тишковец отметил, что в такую погоду с гололедицей автомобилистам, которые уже поменяли шины на летние, лучше временно не пользоваться авто, иначе «можно попасть в печальную статистику “дня жестянщика”» — периода массовых ДТП.