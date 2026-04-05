В Ульяновской области ГУ МЧС предупредило об ухудшении погодных условий

ГУ МЧС по Ульяновской области разместило в воскресенье экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе в связи с грозой и усилением ветра.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Со ссылкой на прогноз Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ГУ МЧС сообщило, что днем 5 апреля с сохранением в первой половине ночи 6 апреля местами по области ожидается гроза с порывами юго-западного ветра до 15-20 м/с.

Жителям региона рекомендовано ограничить выход из зданий и взять под особый контроль детей. Рекомендовано не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов, не находиться около рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий. Водителям рекомендовано по возможности отказаться от дальних поездок.

Андрей Васильев, Ульяновск