Уровень воды в Сылве за сутки поднялся на 1,2 метра

Профессор кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов опубликовал данные о росте уровня воды в реках Пермского края. Телеграм-канал ученого сообщает, что наибольший рост зафиксирован на Сылве в Кунгуре. За сутки вода поднялась там на 120 см., с начала половодья рост составил 250 см. Гидропост в селе Моховое зафиксировал суточный рост уровня воды в реке Бабка на 80 см, за четыре дня он составил 300 см. На юге Пермского края река Буй (Куединский округ, гидропост в селе Трегубовка) продемонстрировала за 12 часов рост 40 см.

«На всех реках южной части края формирование основного пика ожидается во второй половине следующей недели. Ключевое влияние на величину пика и точную дату его прохождения будет иметь температурный фон и количество осадков 8-10 апреля, с которым пока сохраняются большие неопределенности», -отмечает господин Шихов.