По данным Минобороны РФ, ночью с 4 на 5 апреля над Ульяновской областью сбит вражеский БПЛА.

В полночь сообщалось, что беспилотный летательный аппарат движется с южной стороны в сторону Николаевского района Ульяновской области. Беспилотная опасность была объявлена в 23:30 4 апреля и снята утром 5 апреля в 4:19. По данным Росавиации, в 0:22 были введены временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту Ульяновск, в 4:19 ограничения были сняты.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в воскресенье в своем канале MAX, что дежурными средствами ПВО вражеский БПЛА перехвачен и уничтожен, место падения зафиксировано на территории Вешкаймского района. «Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы»,— отметил глава региона.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в 1:32 сообщил, что в связи с угрозой подлета БПЛА на территории региона вводится план «ковер», закрыто воздушное пространство на всех высотах. В 4:10 был объявлен отбой опасности атаки БПЛА.

В аэропорту Курумоч, по данным онлайн-табло, задержаны два рейса: ZF-2923, вылет которого должен состояться в 1:00 (ожидаемое время вылета — 13:05; и SN-532 в Санкт-Петебург (вылет ожидается в 15:05 вместо 13:15 по расписанию, в аэропорту Пулково также были объявлены ограничения на прилет и вылет, сняты только в 9:14).

В аэропорту Ульяновск план «ковер» на выполнение авиарейсов не повлиял задержек нет.

По данным Минобороны РФ, в течение минувшей ночи в период с 22:00 мск 4 апреля до 8:00 мск 5 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей, Мордовии и Крыма.

Сергей Титов, Ульяновск