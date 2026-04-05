Финуправляющий жены пермского аптекаря просит запретить ей выезд из страны

Финансовый управляющий Марии Годоваловой направил в Арбитражный суд Пермского края заявление с просьбой временно ограничить право

должницы на выезд из страны до вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда. Также он просит изъять у госпожи Годоваловой заграничные паспорта. Суд принял заявление к производству, заседание назначено на 14 апреля.

Мария Годовалова является супругой Андрея Годовалова. Он и его бизнес-партнер Николай Шаврин развивали бизнес по продажам лекарств. В 2024 году сеть «Аптека от склада» свернула деятельность, а связанные с ней компании обанкротились. Несостоятельными были также признаны господа Годовалов и Шаврин, которые признали за собой долги на 4 млрд руб.

В 2024 году Андрею Годовалову и Николаю Шаврину было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере на сумму более 418 млн руб. Как считает следствие, преступление было совершено в 2017–2019 годах. Бизнесмены создали 69 работавших по упрощенной системе налогообложения юрлиц. Формально они были независимы, но фактически контролировались предпринимателями, которые создали схему дробления бизнеса. Господин Шаврин вины не признал, его уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Андрей Годовалов выехал из страны и был объявлен в розыск, дело в его отношении было выделено в отдельное производство.