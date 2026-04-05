Производство промышленных перчаток запустят на площадке ТОР «Железногорск»

Компания из Красноярска — ООО «Гвард ТОР», намерена запустить производство промышленных перчаток на территории опережающего развития «Железногорск» (Красноярский край). На проектную мощность предприятие готовится выйти в 2027 году, ежегодный объем выпуска составит более 300 тыс. пар, сообщает пресс-служба «Корпорации развития Енисейской Сибири».

В рамках проекта производитель намерен разработать и запатентовать новые типы перчаток, а также получить статус малой технологической компании. В настоящее время, по данным предприятия, рынок промышленных средств индивидуальной защиты рук в России занят иностранными производителями.

«Уникальность продукции заключается в использовании пряжи с добавлением кевлара (сверхпрочного синтетического волокна) и высокомолекулярной полиэтиленовой нити. Это придает перчаткам исключительную прочность и износостойкость. Изделия будут востребованы в горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и строительстве», — отмечают в «Корпорации развития Енисейской Сибири».

Территория опережающего развития «Железногорск» создана в феврале 2018 года. Резидентами площадки являются 27 компаний, которые выпускают высокотехнологичную продукцию, в том числе компоненты для спутников, высоковольтных линий электропередач, композитные материалы и др. Совокупный объем вложений компаний превышает 550 млн руб.

Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «Гвард ТОР» зарегистрировано в Железногорске Красноярского края в марте 2026 года и работает в сфере производства спецодежды. Генеральным директором и единственным владельцем является Александр Ермаченко. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Лолита Белова