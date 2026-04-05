15% жителей Новосибирской области установили самозапрет на кредиты

Жители Новосибирской области в марте 2026 года подали 25,97 тыс. заявлений на установление самозапрета на кредиты и 4,88 тыс. заявлений на его снятие. За все время с момента запуска сервиса в регионе было подано 482,58 тыс. заявлений на самозапрет и 46,22 тыс. — на его снятие. На сегодняшний день самозапрет установлен у 406,45 тыс. жителей области, или у 15% населения, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Из регионов Сибирского федерального округа по числу заявлений на установление запрета первое место занимает Красноярский край, жители которого направили в марте 26,48 тыс. обращений. На втором месте Новосибирская область (25,97 тыс. заявлений) и Кузбасс (24,35 тыс.).

Самая высокая доля граждан с самозапретом в Сибири, помимо Новосибирской области, — в Омской и Томской областях (15%), Красноярском и Алтайском краях, Иркутской области и Кузбассе (14%). Наименьшая доля — в республиках Алтай (9%) и Тыва (5%).

По данным исследования, большинство самозапретов — 21,4% от общего количества, оформлено жителями в возрасте 35-45 лет. На категорию 45-55 лет приходится 19,6% заявлений, на 55-65 лет — 18,7% заявлений. 18,1% самозапретов установлено гражданами старше 65 лет, 12,8% — россиянами в возрасте 25-35 лет. На молодежь до 25 лет приходится 9,4% самозапретов.

Преимущественно жители регионов выбирают полный самозапрет на кредиты: 91,4% всех заявок приходится именно на этот формат. Запрет на онлайн-выдачи в банках и онлайн-выдачи в МФО запрашивают 4,1% граждан.

