Министры ОПЕК+ проведут в воскресенье встречу по ситуации на нефтяном рынке

Министры стран ОПЕК+, которые входят в состав мониторингового комитета (JMMC), проведут 5 апреля запланированную онлайн-встречу. Начало назначено на 15.00 мск.

Встреча проводится каждые два месяца. Мониторинговый комитет рассматривает ситуацию на нефтяном рынке, уровень выполнения соглашения странами-участницами и может рекомендовать изменить квоты или созвать полноформатную встречу всех стран ОПЕК+.

После встречи комитета состоится обсуждение министров восьми стран альянса, участвующих в добровольных дополнительных сокращениях. В их числе Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, Оман, Ирак, ОАЭ, Кувейт и Алжир. Заседание «восьмерки» проводится каждый месяц.