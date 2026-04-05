CTK: еще два человека задержаны по делу о поджоге фабрики дронов в Чехии

Полиция задержала еще двух человек, подозреваемых в поджоге на территории компании LPP Holding, передает TK. Предприятие, расположенное в восточной части Чехии, занимается производством дронов. Всего по делу о поджоге задержаны семь человек.

Как уточнило CTK, оба задержанных — иностранцы. Один из них задержан в Чехии, второй — в Болгарии, где ожидает экстрадиции. Одному из фигурантов предъявлено обвинение в терроризме.

Поджог помещений промышленного комплекса LPP Holding в Пардубице произошел 20 марта. МВД Чехии назвало инцидент терактом. Ответственность за поджог на себя взяла антиизраильская группировка Earthquake Faction. Она считает, что на заводе производят оружие совместно с израильской компанией Elbit Systems. 8531434