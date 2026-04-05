Не менее пяти человек погибли при ударе по нефтехимическому заводу в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по инфраструктуре нефтехимического комплекса в иранском городе Бендер-Махшехр. Власти Ирана сообщили, что как минимум пять человек погибли, еще 170 получили ранения.

«ВВС Израиля нанесли удар по объекту, на котором находится одно из двух основных производств, используемых для производства материалов для взрывчатых веществ, баллистических ракет и дополнительного вооружения»,— написано в заявлении ЦАХАЛа.

Сообщение о гибели пяти человек при ударе по нефтехимическому заводу распространило иранское агентство Fars. В публикации указано, что все 170 пострадавших уже получили медицинскую помощь и выписаны из больниц.