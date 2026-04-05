Reuters: Трамп намерен продолжить перестановки в кабинете министров

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность «более широких перестановок в кабинете» министров, пишет Reuters со ссылкой на источники. За последний месяц господин Трамп уволил министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также министра юстиции и генпрокурора Пэм Бонди.

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

О возможных планах президента США продолжить перестановки в правительстве пишет и The Washington Post. Собеседники Reuters указали, что «в определенной степени опасности» находятся сразу несколько министров. В их числе министр торговли Говард Латник и директор национальной разведки Тулси Габбард.

Как отмечает агентство, внимание к Говарду Латнику в последние месяцы приковано из-за публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Из них стало известно, что господин Латник обедал вместе с финансистом на его частном острове в 2012 году.

Еще несколько источников добавили, что в итоге Дональд Трамп может решить не менять сотрудников своей администрации. По их словам, президент США не хочет совершать перестановки слишком часто, чтобы не создать ощущения хаоса в Белом доме, как это было во время его первого президентского срока.