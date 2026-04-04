Над территорией России за семь часов сбито 69 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 15:00 до 22:00 силы ПВО уничтожили 69 беспилотников.

Как уточнило ведомство, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областями и Крымом. Сколько беспилотников уничтожено над каждым из регионов, ведомство не уточнило.

В городе Северске Брянской области при налете БПЛА погиб сотрудник дорожно-строительного управления, сообщал губернатор Александр Богомаз. В Белгороде пострадали два мирных жителя, писал губернатор Вячеслав Гладков.