«Динамо» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ

В субботу, 4 апреля, в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» принимало «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 3:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В составе «Динамо» дважды отличился Константин Тюкавин. Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи отметился автоголом и голом в ворота соперника. Еще два мяча у оренбуржцев забил Ду Кейрос.

«Динамо» набрало 31 очко в 23 матчах и находится на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 19 баллами располагается на 15-й строчке.

Андрей Сазонов