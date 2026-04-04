17-летний житель Ульяновска отдал мошенникам 2,4 млн рублей родительских накоплений

В Ульяновске следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Как сообщает региональное УМВД, в дежурную часть отдела полиции Ленинского района Ульяновска обратился 42-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Полицейские установили, что 26 марта 17-летний сын заявителя ответил на звонок неизвестной женщины, которая сообщила юноше, что в его доме якобы меняют домофон и для получения новых ключей ей нужен код из полученного им сообщения. Молодой человек сообщил мошеннице требуемые цифры, после чего ему сообщили о якобы входе с его аккаунта на портал «Госуслуги» и оформлении генеральной доверенности от имени его родителей в целях хищения их сбережений. На самом деле никто на госуслуги не заходил, личный кабинет не взламывал, все это было необходимо только с целью напугать молодого человека. Далее лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ под угрозой привлечения к уголовной ответственности за пособничество террористам настоятельно рекомендовали передать им все денежные средства родителей, хранившиеся дома, «для проверки на законность их получения и декларирования». Перепуганный молодой человек, следуя указаниям злоумышленников, забрал из домашнего сейфа родительские накопления в размере 2,4 млн руб. которые сложил в рюкзак с учебниками и отвез курьеру мошенников.

Андрей Васильев