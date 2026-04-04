В Астраханской области планируют производить верблюжью молочную продукцию

Производство верблюжьего молока планируют запустить в селе Кигач Астраханской области. По словам главы Красноярского округа Сергея Светлова, инвестор намерен выпускать как свежее молоко, так и кисломолочную продукцию, сухое молоко.

По данным региональных СМИ, верблюжье молоко считается гипоаллергенным. В нем содержится меньше лактозы.

К реализации планов фермеры приступили в прошлом году — купили трех двугорбых верблюдов. Они намерены увеличить поголовье до 100 животных.

