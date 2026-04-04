КСИР: три самолета США сбила новая система ПВО Ирана

Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что 3 апреля при помощи новой системы ПВО сбил три самолета и два вертолета США и Израиля. По заявлению формирования, речь идет о боевых машинах, участвовавших в операции в регионе.

В сообщении КСИР утверждается, что были поражены истребитель F-35, два самолета A-10 и два вертолета Black Hawk. Иранские военные также сообщили о применении единой интегрированной системы противовоздушной обороны.

Накануне КСИР уже заявлял об уничтожении истребителя F-35 и задержании его пилота. Однако американское издание Axios со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами инцидента, написало, что речь могла идти о двухместном F-15E Strike Eagle.

The Telegraph, в свою очередь, сообщила, что два члена экипажа успели катапультироваться. По версии издания, одного из них затем эвакуировали в ходе операции, в которой участвовали два американских военных вертолета и самолеты-заправщики, летевшие на малой высоте. По данным The Telegraph, оба вертолета также были повреждены, но сумели благополучно приземлиться на территории Ирака.