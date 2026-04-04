Футболисты «Зенита» победили «Крылья Советов» в матче РПЛ

В субботу, 4 апреля, в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) санкт-петербургский «Зенит» принимал самарские «Крылья Советов». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В составе «Зенита» отличились Джон Джон и Александр Соболев. Единственный мяч у гостей забил Сергей Бабкин.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 51 очко в 23 матчах. «Крылья Советов» с 21 баллом располагаются на 13-й строчке.

Андрей Сазонов