В Самарской области задержали пьяных водителей в четыре раза больше, чем в Ульяновской

3 апреля сотрудниками ГАИ Самарской области зафиксировано 19 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения, сообщило в субботу ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ведомство также отмечает, что за пятницу было зарегистрировано 13 ДТП, в которых пострадали 17 человек. Один человек погиб. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 535 нарушений ПДД РФ, в том числе 15 нарушений правил перевозки детей.

В Ульяновской области, по данным региональной ГАИ, за день было задержано пять водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Андрей Васильев