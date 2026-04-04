СКР расследует обстоятельства атаки ВСУ на Таганрог с гибелью человека

Следственный комитет России расследует обстоятельства атаки ВСУ на Ростовскую область, в результате которой в Таганроге погиб один человек и еще четыре получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений»,— отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», одному из пострадавших во время атаки ВСУ на Таганрог проведена операция, он находится в реанимации. Остальные обследованы и пребывают в стационаре.

Наталья Белоштейн

