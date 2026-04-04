Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из Ульяновска выдворят 37 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство

В отношении 37 иностранных граждан вынесены постановления о назначении административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации, сообщило УМВД РФ по Ульяновской области, информируя о подведении итогов оперативно-профилактических операций «Мигрант» и «Нелегальный мигрант».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, по итогам двух операций проверено 3926 объектов, в том числе 378 мест пребывания (проживания) иностранных граждан, выявлено 282 административных правонарушения в сфере миграционного законодательства, принято 10 решений о неразрешении въезда иностранным гражданам в Российскую Федерацию, возбуждено пять уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции.

Андрей Васильев