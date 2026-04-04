МИД РФ призвал прекратить удары по ядерным объектам Ирана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости немедленно прекратить удары по ядерной инфраструктуре Ирана, включая АЭС «Бушер», на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сообщений о жертвах.

Поводом для заявления стала информация Организации по атомной энергии Ирана о том, что территория станции «Бушер» подверглась обстрелу со стороны США и Израиля. В результате атаки погиб сотрудник объекта.

В МИД РФ предупредили о рисках дальнейшего обострения ситуации и возможных тяжелых последствиях. В комментарии на сайте ведомства Мария Захарова подчеркнула: «Худшего еще можно избежать, однако для этого удары по ядерным объектам в Иране, в том числе по АЭС "Бушер", должны быть немедленно прекращены».

Военные действия в регионе усилились в конце февраля. Сообщалось, что США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, включая столицу страны Тегеран. В результате атак фиксируются разрушения и жертвы среди гражданского населения.

Иран, в свою очередь, проводит ответные удары по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. На этом фоне международные наблюдатели фиксируют рост напряженности и риски дальнейшей эскалации конфликта.