Бизнес старается держаться

Предприниматели переходят в режим выживания. Аналитики отмечают пессимистичные настроения и в секторе услуг, и в производстве: индекс деловой активности упал ниже 50 пунктов, следует из отчета S&P Global. “Ъ FM” пообщался с бизнесом и узнал, что удерживает компании от закрытия.

Генеральный директор и владелец компании Setere Group Олег Ивченков старается сохранять позитивный настрой:

«В 2025 году заработать получилось не у всех, и это серьезный удар по рынку. Выручка и прибыль минимальны: при затратах в месяц около 1 млн руб. доход может составлять всего 100 тыс. руб. Если кто-то успел закрыть прошлогодние контракты с маржинальностью, это позволяет продержаться еще один квартал. В среду утром завтракал с бизнес-партнером. У него, вероятно, не хватит денег продержаться долго, возможно, придется сокращать сотрудников. Что касается массовых закрытий, практика показывает, что все может пойти не по плану.

Но в голове нужно держать негативный вариант и морально быть к нему готовым, при этом искать возможности для развития».

На рынке труда тем временем растет безработица. По данным HeadHunter, на одну вакансию в среднем приходится больше 11 человек. Экономическая активность за февраль оказалась значительно ниже прогнозов ЦБ. По последним данным Росстата, ВВП сокращается два месяца подряд. Самым большим бременем сейчас висит долговая нагрузка, говорит собственник фабрик мебели «Уютная среда» Алексей Никонов:

«Сейчас мы работаем с финансовыми инструментами, чтобы поддерживать производство и продажи. Новая ставка НДС (+2%) и рост налогов снижают маржинальность, а цены поднять сложно из-за слабой покупательской способности. Чтобы смягчить рост цен для покупателей, удерживаем цены стабильными, сокращаем прибыль и приостанавливаем часть инвестиционных проектов. Самая сложная задача — привлечение заемных средств для длинного производственного цикла: закупка, обработка и изготовление продукции.

Важно грамотно распределять оборот капитала, сокращать запасы на складах и допускать более длительные сроки доставки».

По результатам опроса Опоры России, до 95% предпринимателей отмечают, что положение дел ухудшилось. Три четверти компаний столкнулись с падением выручки. Предчувствие кризиса разделяют многие, поэтому важно идти навстречу партнерам, отмечает основатель и генеральный директор компании «Лебер Групп» Артем Сорокин:

«Мы большими усилиями поддерживаем примерно тот же результат. По прошлому году показатели почти нулевые, сделки уходят в режим ожидания, проекты откладываются. Мы не давим на заказчиков, чтобы сохранить доверие. Рынок не растет, иногда сужается, поэтому сокращаем расходы: отказались от найма и сократили сотрудников там, где возможно. Еженедельно с руководителями сверяем ключевые показатели: остатки на складах, товарные запасы, неликвиды, "дебиторку" и "кредиторку", а также продажи и отгрузки».

Помимо НДС, высокой ключевой ставки и мировой геополитической нестабильности, по предпринимателям серьезно ударили ограничения интернета и мессенджеров. Из-за сложностей в общении с клиентами, как писал Forbes, компании могут терять до 40% выручки. Это выбивает почву из под ног даже устойчивого и развивающегося бизнеса, говорит основатель Langame и сети клубов «F5 Центр киберспорта» Дмитрий Лукин:

«Я нахожусь среди тех 30%, кто пока не видит падения. Беспокоят действия государства в другом контексте — «белые списки» и блокировки. Наши приложения недоступны, компьютерные клубы не могут взаимодействовать с экосистемой. Мы долго выстраивали систему поддержки пользователей через Telegram и инфраструктуру, но из-за последних действий властей пришлось экстренно принимать независимое решение. Это потребовало дополнительных инвестиций и рабочих часов сотрудников — на прошлое решение ушло около 20-25 млн руб.».

Как писал на этой неделе Forbes, впервые с 2000-х общее число магазинов по стране сократилось: только в Москве в начале года работало на 4,5 тыс. магазинов меньше, чем в 2025-м. Среди ИП закрыться решили, по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, почти на 40% больше компаний, чем в 2024-м.

Анжела Гаплевская