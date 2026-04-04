Иран заявил об ударе по центру подготовки американских вертолетов в Кувейте

Вооруженные силы Ирана ударили по центру подготовки американских вертолетов Boeing CH-47 Chinook в Кувейте, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. Также были атакованы склады с оборудованием для вертолетов, утверждает иранская сторона.

Удары были нанесены беспилотниками и баллистическими ракетами, пишет IRIB. Атака стала частью 94-й волны иранской военной операции «Правдивое обещание 4», отмечает гостелерадиокомпания.

Один из вертолетов Boeing CH-47 Chinook был «значительно поврежден», указано в сообщении IRIB. Иран также заявил об ударе по американским установкам HIMARS на острове Бубиян в Кувейте.

США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Корпус стражей исламской революции стал атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке.