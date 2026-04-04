Новак: экспорт бензина стал слишком привлекательным из-за кризиса на Ближнем Востоке

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на Ближнем Востоке привела к росту мировых цен на нефтепродукты, и экспортировать топливо из России стало гораздо выгоднее, чем продавать его внутри страны. Поэтому правительство ввело временный запрет на вывоз бензина, действующий до 31 июля.

«Экспорт сегодня более привлекателен, чем внутренний рынок с учетом событий, которые происходят на Ближнем Востоке. Мы сегодня наблюдаем дефицит нефтепродуктов в мире, и цены поэтому растут, поэтому мы вводим такие запретительные меры для того, чтобы полностью весь объем, который производится, оставался на внутреннем рынке. Это что касается бензина»,— пояснил господин Новак в кулуарах Международного экономического форума «Абхазия — инвестиции в будущее» (цитата по «РИА Новости»).

При этом производство дизельного топлива в России значительно превышает внутреннее потребление, поэтому его экспорт по-прежнему разрешен. Вице-премьер также сообщил о дополнительных технических мерах для стабилизации оптовых цен, в том числе на биржевых торгах.