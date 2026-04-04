Новак: экспорт бензина стал слишком привлекательным из-за кризиса на Ближнем Востоке
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на Ближнем Востоке привела к росту мировых цен на нефтепродукты, и экспортировать топливо из России стало гораздо выгоднее, чем продавать его внутри страны. Поэтому правительство ввело временный запрет на вывоз бензина, действующий до 31 июля.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Экспорт сегодня более привлекателен, чем внутренний рынок с учетом событий, которые происходят на Ближнем Востоке. Мы сегодня наблюдаем дефицит нефтепродуктов в мире, и цены поэтому растут, поэтому мы вводим такие запретительные меры для того, чтобы полностью весь объем, который производится, оставался на внутреннем рынке. Это что касается бензина»,— пояснил господин Новак в кулуарах Международного экономического форума «Абхазия — инвестиции в будущее» (цитата по «РИА Новости»).
При этом производство дизельного топлива в России значительно превышает внутреннее потребление, поэтому его экспорт по-прежнему разрешен. Вице-премьер также сообщил о дополнительных технических мерах для стабилизации оптовых цен, в том числе на биржевых торгах.