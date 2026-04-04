Главу мафиозного клана Каморры задержали на вилле у побережья Амальфи

Лидер неаполитанского клана Каморры Роберто Маццарелла, обвиняемый в убийстве и более года находившийся в розыске, задержан на юге Италии. Его арест стал результатом операции полиции в городе Виетри-суль-Маре, где он скрывался вместе с семьей.

По данным Corriere del Mezzogiorno, 48-летний Маццарелла был обнаружен на «роскошной вилле» на побережье Амальфи. При задержании он не оказал сопротивления. В доме, где проживал разыскиваемый, сотрудники правоохранительных органов нашли около €20 тыс. наличными, дорогие часы, поддельные документы, а также материалы, связанные с деятельностью преступной группы.

Клан Маццарелла считается одной из старейших структур в составе Каморры — неаполитанской мафии. По информации итальянских СМИ, группировка на протяжении десятилетий играла ключевую роль в схемах контрабанды, подделки продукции и незаконного оборота наркотиков. Также клан вел длительное противостояние с другой крупной криминальной сетью — группировкой Секондильяно.

Роберто Маццарелла входил в перечень наиболее опасных разыскиваемых лиц, составляемый МВД Италии. Следствие считает его причастным к организации убийства Антонио Майоне, участника враждующей группировки, совершенного в 2000 году. Этот эпизод рассматривается как часть затяжного конфликта между криминальными семьями.