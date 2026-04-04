Пашиняна утвердили кандидатом на выборы премьера Армении

Правящая партия Армении «Гражданский договор» единогласно утвердила действующего премьер-министра Никола Пашиняна кандидатом на пост главы правительства на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 7 июня 2026 года. Такое решение было принято на восьмом внеочередном съезде партии.

По итогам двух туров внутрипартийных выборов господин Пашинян возглавил партийный список, набрав 933 голоса. Министр экономики Геворг Папоян сообщил, что утверждение прошло путем открытого голосования и было единогласным.

Никол Пашинян занимает пост премьер-министра Армении с 2018 года, когда состоялась «бархатная революция». С 2021 года его партия сохраняет большинство в парламенте. Он уже поблагодарил однопартийцев за доверие и назвал для себя честью стать кандидатом на должность главы правительства. Официальный старт предвыборной кампании назначен на 8 мая, сейчас идет подготовка — формируются списки избирателей и уточняются границы участков.