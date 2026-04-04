ЦСКА победил «Акрон» в матче РПЛ

В субботу, 4 апреля, в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тольяттинский «Акрон» принимал московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

У ЦСКА отличились Лусиано Гонду и Данил Круговой. Единственный мяч у «Акрона» с пенальти забил Артем Дзюба.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 23 матчах. «Акрон» с 22 баллами располагается на 11-й строчке.

Андрей Сазонов