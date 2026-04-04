Гладков: беспилотник ВСУ повредил автобус в Белгороде

Белгород подвергся атаке беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, дрон сдетонировал при ударе о дорожное покрытие в черте города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Взрыв выбил стекла рейсового автобуса и легкового автомобиля, которые находились рядом. Также на обочине загорелась сухая трава, однако пожарные быстро ликвидировали огонь, не позволив пламени распространиться.

Глава региона уточнил, что предварительно обошлось без пострадавших. Оперативные службы продолжают работать на месте инцидента, уточняя данные о последствиях.

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 85 беспилотников ВСУ над рядом российских регионов, включая Белгородскую область. Кроме того, ВСУ пытались атаковать Крым и территорию Черного моря.