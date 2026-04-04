Туроператоры потребовали доплату

Туроператоры начали требовать от россиян доплаты за уже проданные путевки. Размеры дополнительных сборов могут доходить до $200. В случае отказа пассажирам аннулируют путевки. В основном это касается путешественников, у которых вылеты запланированы на ближайшие даты, говорят собеседники “Ъ FM”. В письме туроператор ссылается на повышение стоимости авиатоплива из-за войны на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С такой проблемой столкнулась туристка из Москвы Полина Башкина. Она рассказала “Ъ FM”, что была вынуждена доплатить за тур в Египет, но рассчитывает вернуть деньги:

«У нас был запланирован тур в Шарм-эш-Шейх с 6 по 17 апреля, вылет — в ночь на 6-е рейсом EgyptAir. Тур мы бронировали через нашего турагента, с которым летаем уже несколько лет, туроператор — Fun&Sun. Все шло спокойно, мы уже начали собирать чемоданы. Однако утром турагент сообщил, что впервые в своей практике получил уведомление: 2 апреля в 22:00 туроператор в ультимативной форме потребовал от туристов, в том числе от нас, доплату из-за ситуации на Ближнем Востоке — топливный сбор в размере чуть более 20 тыс. руб. Решение нужно было принять до 18:00, иначе тур могли аннулировать без удержания средств.

Тур и без того был недешевым, хотя мы бронировали его еще в январе, поэтому ситуация стала для нас шоком. Мы сразу направили претензию: турагент — по своим каналам, мы — на почту Fun&Sun, в том числе в юридический отдел. Ответ пришел только через несколько часов: нам сообщили, что стоимость тура увеличена из-за изменения топливного сбора, и предложили три варианта — доплатить и сохранить бронирование, аннулировать тур или перебронировать его на другое направление.

В итоге мы решили доплатить, а после возвращения из отпуска намерены требовать возврата средств. Насколько нам известно, другие туристы также рассматривают возможность подачи коллективного иска к Fun&Sun».

“Ъ FM” направил запрос туроператору Fun&Sun и ждет ответа. По данным СМИ, доплаты запрашивают по всем заявкам в Египет, Таиланд, Вьетнам и по эфиопским маршрутам. В среднем сумма тура увеличилась на $50-120. На отдельных направлениях, например во Вьетнам — на $200. Впрочем, как рассказали собеседники “Ъ FM”, такие сообщения пришли не всем, кто забронировал туры в эти страны. Но они опасаются, что их это затронет в ближайшее время. Такая ситуация возникла прежде всего из-за политики авиакомпаний, которые повышают топливные сборы, а затем выставляют счета туроператорам, поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«С 9 марта большинство международных авиакомпаний повысили топливные сборы, в зависимости от направления — от 5 до 15 тыс. руб. за билет. Туроператоры транслируют эту информацию туристам, у которых есть два варианта: доплатить по новым тарифам или получить полный возврат за аннулированный тур без штрафа. Рост цен на топливо продолжается уже месяц: в Египте оно подорожало на 70% за две недели. На регулярных рейсах билеты можно оплачивать сразу со стопроцентной оплатой без последующих доплат, а в чартерных перевозках туроператоры получают уведомления о значительном повышении цен».

По словам экспертов, некоторые туроператоры самостоятельно покрывают возросшие издержки туристов. В этом случае, компании закладывают дополнительные расходы в стоимость будущих бронирований. Но иногда они могут самостоятельно аннулировать тур и вернуть всю сумму клиенту. Руководитель правового департамента Альянса туристических агентств Мария Чапиковская отмечает, что это распространенная практика. Однако компании не должны требовать от туристов принимать решение о доплатах за несколько дней до вылета:

«С точки зрения закона, статья 310 Гражданского кодекса прямо запрещает в одностороннем порядке менять условия договора с потребителем. Если бы доплату просто ввели без альтернативы, это было бы явным нарушением. Сейчас же предлагают выбор, опираясь на статью 10 № 132-ФЗ и статью 781 Гражданского кодекса, где указано, что исполнитель вправе отказаться от договора, компенсируя убытки. Формально такая схема укладывается в правовые нормы.

Однако есть нюанс — крайне короткий срок до начала тура, из-за чего туристам приходится принимать решение в спешке. В такой ситуации они могут после поездки подать претензию и попытаться доказать свою правоту. В целом ситуация связана с ростом транспортных тарифов.

Сам факт, что дали выбор, выглядит относительно корректно, но нехватка времени ставит туристов в затруднительное положение».

По словам собеседников “Ъ FM”, часть туристов, у которых уже есть билеты и ваучеры, в итоге отказались вносить доплату. Таким путешественникам туроператор должен аннулировать их бронирования. Однако некоторые клиенты все равно планируют прибыть в аэропорт и попытаться решить вопрос с авиакомпаниями напрямую.

Ангелина Зотина