При ударе ВСУ по ЛНР погибла семья с ребенком

ВСУ нанесли удар по частному сектору в селе Михайловка Кременского округа Луганской народной республики. В одном из домов после попадания снаряда возник пожар, в результате которого погибли мужчина, женщина и их восьмилетний ребенок. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Мах.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, однако спасти семью не удалось. Глава республики выразил соболезнования близким погибших.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 4 апреля силы ПВО уничтожили над территорией страны 85 беспилотников. Дроны сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тульской областях, а также над Крымом и акваторией Черного моря.