Двое подростков из Крыма получили срок за преследования мигрантов и поджог

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух несовершеннолетних крымчан к условному и реальному срокам в колонии за участие в деятельности террористической организации и умышленное уничтожение имущества. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю.

Молодых людей 2008 и 2010 годов рождения, задержали в Симферополе в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). По данным следствия, они состояли в запрещенной организации, признанной Верховным судом РФ террористической. Как называется эта организация — не уточняется.

Действуя по заданию кураторов, в феврале 2025 года 17-летний крымчанин разбил молотком стекло автомобиля, который принадлежал иностранному гражданину, облил бензином салон и поджег. Результаты своей работы он снял на видео и выложил в мессенджер. Также утверждается, что он рисовал символику запрещенной организации на зданиях и ходил в одежде с ее логотипами. Его 16-летний товарищ в период с 2023 по 2025 годы сжег торговый ларек, нападал на мигрантов, а на стены наносил не только символику, но и ссылки на соцсети террористов.

На суде младший фигурант дела раскаялся. С учетом этого его приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Старший подсудимый получил реальный срок — шесть лет в исправительных учреждениях.

В прошлом году в Севастополе арестовали 18-летнего местного жителя за подготовку поджога мечети. По версии следствия, задержанный администрировал неонацистский Telegram-канал, а также был причастен к нападениям на людей и актам вандализма.

Александр Дремлюгин, Симферополь