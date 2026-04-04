В Свердловской области пройдут дожди и выпадет мокрый снег в начале недели

В понедельник к Свердловской области подойдет циклон, который вызовет осадки в виде дождя, мокрого снега и похолодание, сообщили в Уральском гидрометцентре. По данным синоптиков, в среднем температура за сутки составит +5°…+7°, на крайнем севере — +1°…+4°. «В воскресенье, 5 апреля, осадки вероятны на севере региона, на юге почти без осадков, станет холоднее на 3-4°»,— добавили в учреждении.

Согласно данным Уральского гидрометцентра:

В Свердловской области в воскресенье, 5 апреля, местами пройдет небольшой дождь, в темное время суток выпадет мокрый снег. Температура ночью составит –3°...+7°, днем — +10°…+15° (на севере до +5°). Скорость ветра будет 4–9 м/c, местами порывы до 14 м/с.

В понедельник, 6 апреля, в темное время суток на севере региона пройдет дождь и выпадет мокрый снег, местами образуется гололед, на юге Среднего Урала ожидается туман и небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью составит –7°...+2°, днем — +11°…+16° (на севере до +6°). Ветер будет южный, юго-восточный 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/с.

Во вторник, 7 апреля, синоптики вновь прогнозируют дождь в регионе, на севере области — мокрый снег и образование гололеда. Температура ночью составит 0°...+5°, днем — +8°…+13°. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/с.

В Екатеринбурге в воскресенье, 5 апреля, ночью пройдет слабый дождь, днем осадков не ожидается. Температура в темное время суток составит +5°...+7°, в светлое — +13°...+15°. Скорость ветра будет 4–9 м/c, местами порывы до 12 м/с.

В понедельник, 6 апреля, днем в городе пройдет дождь. Температура ночью составит окол 0°, днем — +14°...+16°. Ветер будет южный, юго-восточный 5–10 м/c, порывы до 13 м/с.

Во вторник, 7 апреля, синоптики прогнозируют дождь: ночью — умеренный, днем — небольшой. В темное время суток температура составит +3°...+5°, днем — +11°...+13°. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный 5-10 м/c, местами порывы до 13 м/с.

Василий Алексеев