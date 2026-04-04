Количество пострадавших при сходе с рельсов поезда в Ульяновской области увеличилось до 60 человек

23 человека, в том числе пятеро детей, остаются в стационарах после ЧП со сходом с рельсов вагонов поезда в Ульяновской области, сообщило ТАСС со ссылкой на информацию помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Фото: vk.com Алексей Русских

Помощник министра заметил, что «один пациент находится в тяжелом состоянии, остальные — в средней степени тяжести».

В минздраве Ульяновской области «Ъ-Волга» подтвердили, что в число пострадавших добавился еще один ребенок. «Были жалобы на головную боль, решили понаблюдать в условиях стационара», — пояснили «Ъ-Волга» в региональном минздраве.

Таким образом, всего на сегодня количество пострадавших в ЧП выросло до 60 человек, из них пятеро — дети.

Семь вагонов пассажирского поезда №302 Москва—Челябинск сошли с рельсов в пятницу в 06:26 мск в районе станции Бряндино (Ульяновская область). По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы). По основной версии следствия, причиной аварии стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.

Сергей Титов, Ульяновск