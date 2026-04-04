Силы ПВО за сутки сбили ракету «Фламинго» и более 300 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили крылатую ракету большой дальности «Фламинго», шесть управляемых авиабомб и 308 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на 4 апреля силы ПВО ликвидировали 85 дронов над различными регионами страны. Особенно интенсивным атакам подвергся Таганрог в Ростовской области — по городу нанесли не только беспилотный, но и ракетный удар. В результате погиб один человек, еще четверо получили серьезные ранения. Повреждены объекты коммерческой инфраструктуры, а также сухогруз под флагом иностранного государства.

В Тольятти Самарской области во время налета БПЛА пострадал один из сотрудников промышленного предприятия. Информация о степени тяжести его ранений не уточняется. Военные продолжают отражать атаки и ликвидировать последствия обстрелов.