Путепровод к центру Сарапула закроют на реконструкцию до конца года

Реконструкция путепровода к центральной части Сарапула за 275,2 млн руб. начнется 18 апреля. Движение по мосту ограничат до конца 2026 года, сообщил во «ВКонтакте» глава города Виктор Шестаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сарапула Фото: пресс-служба администрации Сарапула

«Мы выходим на восемь месяцев вынужденных неудобств. Однако после капремонта результатом будет надежная "переправа" <...> Обязуюсь: строители будут работать ежедневно с задачей завершить мероприятия, позволяющие открыть движение к декабрю»,— написал господин Шестаков.

Путепровод — один из ключевых транспортных узлов города. Он соединяет центральную часть города с микрорайонами «Элеконд» и «Южный», обеспечивает выезд на региональную трассу Ижевск—Сарапул—Камбарка.

Объезд путепровода организован по маршруту: улица Путейская — улица Гончарова — трасса на Камбарку. Дорожные знаки согласованы.

Общественный транспорт также изменит схемы движения:

до остановки «Обувная фабрика» будут следовать автобусы №29 и 51

до остановки «Мясокомбинат» — №8, 12 и 51

Господин Шестаков заверил, что время прибытия экстренных служб на время реконструкции не изменится: подразделения находятся по обе стороны железнодорожных путей.

Контракт на реконструкцию путепровода за 275,2 млн руб. в конце 2025 года заключили с АО «Марий Эл дорстрой» (100% доля принадлежит Марий Эл). Общество было зарегистрировано в феврале 2011 года в Йошкар-Оле. Основной вид деятельности — строительство дорог и автомагистралей. По данным «Чекко», совокупный чистый убыток компании в 2025-2024 годах составил 216,6 млн руб. при выручке 6,2 млрд руб. За время существования общество выступило заказчиком по 1,4 тыс. госконтрактов на 16,5 млрд руб. Поставщиком — по 1,1 тыс. договоров на 40,4 млрд руб.