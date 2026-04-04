В Ульяновской области продолжают лечение 23 пострадавших из-за схода поезда

В стационарах Ульяновской области остаются 23 пострадавших из-за схода вагонов с рельсов. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Среди пострадавших, находящихся в стационарах, — пятеро детей. Один взрослый пациент в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести, сообщил Алексей Кузнецов. Со специалистами федеральных центров Минздрава были проведены телемедицинские консультации, добавил он.

Семь вагонов пассажирского поезда Москва — Челябинск сошли с рельсов утром 3 апреля в районе станции Бряндино. В поезде было 412 пассажиров. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что из-за схода поезда пострадали 59 человек. В Следственном комитете заявили, что предварительная причина ЧП — ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.