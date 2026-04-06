Спортивный интерес

Новым владельцем подконтрольной ранее мэрии компании ООО «Мосситистрой-2» стал «Балчуг Девелопмент» Евгения Савосько. Сделка могла потребоваться для приобретения одноэтажного здания на Садовнической набережной под wellness-пространство: рядом «Балчуг» строит элитный жилой комплекс.

Подконтрольное «Балчуг Девелопменту» ООО «СЗ Балчуг Эстейт» 2 апреля получило 100% долей в ООО «Мосситистрой-2», следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее эта структура находилась на балансе казенного предприятия «Управление гражданского строительства» (КП УГС; принадлежит мэрии Москвы). Основной владелец Balchug Estate Евгений Савосько подтвердил “Ъ” покупку компании. В КП УГС и департаменте городского имущества Москвы на вопросы “Ъ” не ответили.

«Балчуг Девелопмент» занимается строительством элитной недвижимости. Среди его проектов — «Садовническая 69» и «Дом на Хлебном, 19» в центре Москвы. В 2023 году компания также выкупила 2,7 га в Костомаровском переулке у MR Group Романа Тимохина, где можно построить 125 тыс. кв. м. Евгений Савосько — выходец из ВТБ, в 2015–2018 годах он возглавлял ООО «ВТБ Проект». На рынке Balchug Estate также связывают с семьей экс-депутата Госдумы Антона Жаркова.

ООО «Мосситистрой-2» ранее занималось разработкой технико-экономического обоснования инвестиционных проектов в рамках застройки 14,75 га в Пресненском районе Москвы. Условное название этого проекта — «Сити-2» из-за близости к «Москва-Сити». На балансе компании также одноэтажное здание на Садовнической набережной площадью 421 кв. м. Именно оно, по словам господина Савосько, стало основным предметом интереса «Балчуг Девелопмента», это часть стратегии по консолидации активов для проекта «Садовническая 69». На новой территории будет расположено wellness-пространство с бассейном, пояснил он. Директор по продажам и приобретениям Ricci Дмитрий Антонов оценивает здание в 90–110 млн руб.

Застройщики элитного жилья часто концентрируют проекты на близлежащих участках, поясняет коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин. Это позволяет обеспечить перекрестное использование сторонней инфраструктуры. Он приводит в качестве примера комплексы «Саввинская 17» и «Саввинская 27», строительством которых занимается Level Group.

В 2025 году на элитном рынке Москвы было продано 1,55 тыс. квартир в новостройках, год к году значение выросло на 10,7%, следует из данных «Intermark Городская недвижимость». Средняя стоимость предложения при этом выросла на 12%, до 1,64 млн руб. за 1 кв. м. Хорошие продажи немного воодушевили девелоперов высокобюджетных проектов. Согласно Capital Group, в январе—марте этого года в границах «старой Москвы» открылись продажи в трех комплексах. В тот же период годом ранее на рынке стартовал один.

Дарья Андрианова