В марте средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане составила 2,85 млн рублей

Средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане по итогам марта 2026 года составила 2,85 млн рублей — на уровне февраля. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в Авто.ру.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Средняя цена автомобиля китайской марки в регионе составила 3,95 млн рублей, отечественной — 2,04 млн рублей. Год к году стоимость китайских машин выросла почти на 6%, российских — на 28%.

Рост цен на отечественные автомобили связан с увеличением доли новых производителей, чей модельный ряд находится в сегменте от 2 млн рублей.

Среди подешевевших за месяц моделей — Haval M6 (–6,5%, до 2,09 млн рублей), Haval H3 (–4%, до 2,99 млн рублей) и Haval H3 в рестайлинговой версии (–2,2%, до 2,91 млн рублей).

Анар Зейналов