В больницах Саратова остаются шесть пострадавших в ДТП с автобусом

В больницах остаются шесть человек, которые пострадали в ДТП с автобусом в Саратове. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Пятеро из продолжающих лечение — дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести, сообщил Алексей Кузнецов. Со специалистами федеральных центров были проведены телемедицинские консультации относительно состояния всех продолжающих лечение детей, добавил он.

3 апреля на трассе Нижний Новгород — Саратов у села Новозахаркино произошло ДТП, в котором погиб водитель автобуса, ехавшего на экскурсию в Пензу. В салоне находились 28 человек, включая 23 детей. Губернатор Саратовской области сообщил, что в аварии пострадали 10 человек. Алексей Кузнецов сообщил в день ДТП, что в тяжелом состоянии находится одна девочка и ей проводят хирургическую операцию. Остальные пострадавшие дети получили переломы. Возбуждено уголовное дело.