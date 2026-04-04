В Петербурге задержали сбившего на переходе двух девочек водителя каршеринга

В Санкт-Петербурге полиция задержала 20-летнего водителя каршеринга, который 3 апреля сбил на регулируемом пешеходном переходе двух девочек в возрасте шести и семи лет. Одна из девочек умерла в больнице.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе на Ирининском проспекте. По данным МВД, водитель был за рулем автомобиля Exeed, принадлежащего каршеринговой компании. В момент ДТП девочки переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. После аварии семилетнюю девочку госпитализировали с травмами средней степени тяжести, а вторая девочка умерла в больнице от полученных ранений.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности. Водитель задержан, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.