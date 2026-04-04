Глава СКР взял на контроль расследование схода с рельсов вагонов в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Сергею Кондратьеву доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту схода с рельсов поезда №302 Москва—Челябинск у станции Бряндино в Ульяновской области. Об этом в пятницу вечером сообщил Информационный центр СКР.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», семь вагонов пассажирского поезда №302 Москва—Челябинск сошли с рельсов в пятницу в 06:26 мск в районе станции Бряндино (Ульяновская область). По последним данным, пострадало 59 пассажиров, из них четверо — дети. 21 человек (в том числе четверо детей) госпитализирован. У двоих взрослых — переломы. Выяснением причин происшествия занимается Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы). По основной версии следствия, причиной аварии стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.

Андрей Васильев