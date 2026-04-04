«Пермь-Экспо» вышло из убытков

ООО «Пермь-Экспо», управляющее конгрессно-выставочным центром (КВЦ, шоссе Космонавтов, 59), опубликовало отчетность за 2025 год. Выручка ООО выросла почти в два раза — с 49 до 76,5 млн руб. Кроме того компания впервые за последние годы получила чистую прибыль в размере 2,1 млн руб. Годом ранее чистый убыток компании составлял 43 млн руб.

ООО «Пермь Экспо» зарегистрировано в 2022 году. Согласно Rusprofile, общество работает в сфере организации конференций и выставок. С 2024 года организацией управляет АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК), которому принадлежит 83,1% долей «Пермь Экспо». Остальными 16,9% владеет АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК).