Ведущие вузы России изменили правила приема абитуриентов

В десяти крупнейших университетах страны скорректировали требования к поступающим. Изменения коснулись перечня вступительных экзаменов, способов подачи документов и учета индивидуальных достижений, сообщает «РИА Новости».

В МГТУ имени Баумана для инженерных направлений сделали обязательной физику. В РГГУ абитуриенты теперь могут выбрать для сдачи ЕГЭ по истории наравне с обществознанием. В МИФИ и РУДН документы принимают только через портал «Госуслуги», лично или по почте.

МФТИ серьезно ужесточил правила для олимпиадников. Перечень соревнований, дающих право на поступление без экзаменов, сократили с 50 до 35. При этом льгота сохранилась только за победителями — призеров исключили. Кроме того, для подтверждения результата победителям олимпиад нужно набрать не менее 85 баллов ЕГЭ по профильным предметам. В МПГУ и Высшей школе экономики целевые места привязали к конкретным заказчикам. В РАНХиГС ввели ограничения на платные места по психологии, экономике, менеджменту, юриспруденции, журналистике и филологии, объяснив это необходимостью сосредоточиться на приоритетных для экономики направлениях.