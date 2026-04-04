Жителю Костромы дали 20 лет за распространение материалов украинской организации

Второй Западный окружной военный суд признал виновным жителя Костромы в госизмене и приговорил его к 20 годам лишения свободы за распространение информационных материалов украинской организации, которая признана террористической в РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве заявили, что житель Костромы через мессенджер стал сотрудничать с представителем запрещенной в России украинской террористической организации и выразил готовность передавать ему фото и видео. По указанию куратора он «осуществил подготовку и распространение информационно-пропагандистских материалов противника на территории региона, которые также были размещены на официальных интернет-ресурсах украинского вооруженного формирования».

После этого мужчине сказали составить резюме и устроиться на работу на одно из промышленных предприятий Костромской области, указано в сообщении. Однако на этом этапе его задержали силовики.

Суд назначил жителю Костромы четыре года тюрьмы и 18 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. Его признали виновным в госизмене и участии в признанной в РФ террористической организации (ст. 275 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).