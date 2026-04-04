На нефтяном комплексе в иракской Басре вспыхнул пожар после удара БПЛА

На территории нефтяного комплекса в Басре в Ираке вспыхнул пожар из-за удара беспилотника. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

БПЛА упал на территорию комплекса, принадлежащего компании Basra Oil Company, заявил собеседник телеканала. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в службе безопасности, что сегодня утром к западу от Басры на складах, принадлежащих иностранным нефтяным компаниям, вспыхнул пожар после удара БПЛА.

1 апреля в Ираке после атаки БПЛА загорелись нефтехранилища британской компании Castrol. Еще один беспилотник ударил по нефтяному месторождению в Иракском Курдистане.