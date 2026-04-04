В Тольятти ночью при атаке БПЛА был ранен сотрудник предприятия

Ночью с пятницы на субботу вражеские беспилотники атаковали Тольятти Самарской области, сообщил в своем канале MAX губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщил глава региона, осколочное ранение получил сотрудник одного из промышленных предприятий города. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также, отмечает Вячеслав Федорищев, «зафиксирован прилет БПЛА по крыше многоквартирного дома». На месте работают оперативные службы. Есть незначительные повреждения кровли, в нескольких квартирах выбиты стекла. Все последствия будут устранены в кратчайшие сроки. Жильцам предложены пункты временного размещения.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В аэропорту Самары в 2:50 были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сняты ограничения в 7:06.

Андрей Васильев