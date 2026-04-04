В Иркутской области нетрезвая женщина сбила четырех подростков

В Братске нетрезвая женщина сбила на машине четырех подростков в возрасте от 16 до 18 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщило ГУ МВД России по Иркутской области в Telegram-канале.

Пострадавшие — три девушки в возрасте 16-17 лет и 18-летний молодой человек. Двух из них госпитализировали. «Как в дальнейшем выяснили госавтоинспекторы, водитель находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что концентрация алкоголя составила 0,72 мг/л, что в 4,5 раза превышает допустимое значение»,— сообщили в ведомстве.

Возбуждено административное производство о нарушении правил дорожного движения (ст. 12.24 КоАП РФ). Автомобиль, за рулем которого была женщина, поместили на специализированную стоянку. В прокуратуре Иркутской области сообщили, что при наличии оснований примут меры реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики безнадзорности несовершеннолетних.