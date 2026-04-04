Пермская стоматологическая клиника увеличила чистую прибыль на 94%

ООО «Астра-мед» опубликовало финансовую отчетность за 2025 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за прошлый год составила 77,5 млн руб., что выше показателя 2024 года на 27,7% (60,7 млн руб.). Чистая прибыль выросла с 5,3 млн руб. до 10,3 млн руб. (рост 94,2%). Себестоимость продаж увеличилась с 57,3 млн руб. до 66 млн руб. (15,18%). «Астра-мед» — это центр цифровой стоматологии и имплантологии. Компания зарегистрирована в марте 2013 года, учредителем является директор Ирина Кузнецова.

